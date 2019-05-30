Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlanma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, hâlihazırda görevi vekâleten yürüten Murat Erkan atanmıştır." denildi.