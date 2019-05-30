Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlanma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, hâlihazırda görevi vekâleten yürüten Murat Erkan atanmıştır." denildi.
Turkcell Genel Müdürlüğü'ne Murat Erkan asaleten atandı
30.05.2019 - 18:47 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Murat Erkan'ın asaleten ataması gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Turkcell,Murat Erkan,
628342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/628342.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:14
- Sabah03:35
- Güneş05:28
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:36
- Yatsı22:33
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay