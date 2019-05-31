Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi İSTANBUL



Ulaşım ve turizm şirketleri, restoranlar, tekstilciler, tatlıcılarla taksi ve minibüsçüler dahi bayramı bekliyor. Alınan otobüs, uçak, tren biletleri, yapılan rezervasyonlar en az 8 milyon kişinin seyahate çıkacağını gösteriyor. Bu seyahatlerin kısa ya da uzun mesafeli olması, uçak, tren, otobüs ya da özel araçla olmasına bakılarak yapılan hesaplamalar da kişi başına ortalama ulaşım giderinin en az 100 lira olduğunu gösteriyor. Bu da 10 milyar liralık yol harcaması anlamına geliyor. Yaklaşık 300-400 bin kişi tatili otellerde geçirip yaklaşık 6 milyar lira harcayacak. Bayramın önemli giderlerinden biri ikramlık ve hediyelik tatlı-şekerleme olacak. Yaklaşık 300 milyon liralık harcama yapılacağı tahmin ediliyor.

Bayramda yeni kıyafet almanın adı olan ‘bayramlık’ geleneği azalsa da devam ediyor. Bu bayramda 2,5-3 milyar liralık giyim, 2 milyar liralık restoran, yaklaşık 1,5 milyar liralık da kafe ve eğlence harcaması bekleniyor.+

Her kesimden uyarılar geldi

Turizmciler bayram için ‘rezervasyonsuz çıkmama’ uyarısı yapıyor. Bunun yanı sıra tatlı ve şekerlemelerde ‘ucuz alıp sağlığınızı bozmayın’ tavsiyesi yapan esnaf “Kilogram fiyatı 50 lira olan bir cevizle yapılan baklavanın kilosu 20 lira olmaz. 40 liranın altında almayın” diyor. Çikolata üreticileri “Alırken parlak, kolay eriyen olsun. 30 liranın altında çikolata olamaz, alıp sağlığınızla oynamayın” tavsiyesinde bulunuyor. Türkiye genelinde biletler tükendi, bu da korsanların gözlerini parlattı. Otobüs şirketi işletmecileri “Bilet almadan otobüse binip canınızı, malınızı korsana emanet etmeyin” uyarısında bulunuyor.