Kapalıçarşı'da 5,9180 liradan alınan dolar, 5,9200 liradan satılıyor. 6,6030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6050 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5920 lira olmuştu.
BAŞA DÖN
Kapalıçarşı'da 5,9180 liradan alınan dolar, 5,9200 liradan satılıyor. 6,6030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6050 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5920 lira olmuştu.
Etiketler : dolar,
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay