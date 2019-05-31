Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 13.2 milyon kişiye bugün devletten ödeme var. 12 milyon emekli ve hak sahibi Ramazan Bayramı ikramiyesini, kamu işçileri 13 günlük ilave tediyesini, işsizler ve kısa çalışma ödeneği verilenler de 5 Haziran'da ödenmesi gereken paralarını bugün alabilecek.

ERKENE ÇEKİLDİ



Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi hakkı elde eden yaklaşık 12 milyon kişi, bugün, bu yılın ilk ödemesini aldı.



Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin hesabına toplam 10.7 milyar lira yatırıldı.



İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alan yaklaşık 680 bin kişiye de Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödeme yapıldı.



Bayramın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi, 31 Mayıs'a alındı.



13 GÜNLÜK TEDİYE



500 bin kamu işçisine de bugün 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ikinci yarısı ödendi.



İşçiler her yıl; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ikramiye alıyor.



Yılın ilk yarısında 26, ikinci yarısında da 26 günlük tutar ödeniyor.



26 günlük tediyenin 13 günlük tutarı Ocak'ta ödenmişti.



Bugün de kalan 13 günlük tutar hesaplara yatırıldı.



İşçilere en az 792,57 lira ödendi. Haziran'da da 26 günlük ikramiye takviminin açıklanması bekleniyor.



MAAŞLAR DA YATIYOR



SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alırken, memur emeklileri için de ödeme dönemi geldi.



Memur emeklileri her ay maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.



Bazı emeklilerin bayrama denk gelen ödemeleri erkene çekildi.



Maaş günü 4 ve 5 Haziran olan memur emeklileri, paralarını 3 Haziran'da alacak.



Böylece memur emeklilerinin maaş ödemeleri 3 Haziran'da tamamlanmış olacak. (Takvim)