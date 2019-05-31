Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan şirketlerin yüzde 66’sı ürettiği mal veya hizmetleri diğer şirketlere pazarlıyor. Dünya e-ticaret hacmi incelendiğinde ise B2B olarak adlandırılan şirketler arası ticaretin oranı yüzde 86 iken, son tüketiciye (B2C) satışlar sadece yüzde 14’lük bir orana denk geliyor. Buna karşılık Türkiye'de pazarlama konulu sempozyumlara, verilen başarı ödüllerine ya da yazılan kitaplara bakıldığında çok büyük bir kısmının son tüketiciye yani B2C pazarlamaya yönelik olduğu tespit edildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, ETKİ merkezi ve akademisyen Dr. Kutalmış Emre Ceylan’ın iş birliği ile yürütülen B2B pazarlama olgunluğu araştırması kapsamında işletmeden işletmeye (B2B) mal veya hizmet sunan şirketlerin pazarlama kabiliyetlerinin tespit edilerek bir endeks haline getirilmesi sağlandığı kaydedildi. Yapılan bilgilendirmede; şirketler, bu endeks sayesinde faaliyet gösterdikleri pazardaki durumlarını ücretsiz olarak inceleyebiliyor. Araştırmada, B2B pazarlama yapan şirketlerin mutlaka uygulaması gereken 40 pazarlama faktörü pazarlama yöneticileriyle yüz yüze mülakat yapılarak değerlendiriliyor. Araştırma sonucunda görüşülen şirketin pazarlama uygulamaları açısından karnesi ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılan firmalar aynı zamanda iyi olan ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit edip bu çerçevede strateji geliştirebiliyor. Araştırmaya B2B pazarda faaliyet gösteren ve yabancı hisse oranı yüzde 20’nin altında olan Türk işletmeler pazarlama endeksi web sitesinden ücretsiz olarak katılabiliyor.

"B2B pazarlamaya yönelik kaynak sayısı çok kısıtlı"

Uygulamaya dönük akademik projenin yürütücüsü Dr. Kutalmış Emre Ceylan, araştırmanın Türkiye’de ilk olduğunu belirterek şunları aktardı: "Türkiye Fortune 500 şirketlerinin yüzde 66’sı ürettiği mal veya hizmetleri bir başka şirkete sunuyor. Buna karşılık Türkiye'de pazarlama denilince akla her zaman son tüketiciye yani B2C pazarlamaya yönelik çalışmalar geliyor ve atılan adımların çoğu da bu yönde. B2B pazarlama yapan şirketlerin istifade edebileceği kaynak sayısı o kadar kısıtlı ki; bu alanda bir farkındalık oluşturmak ve Türkiye’deki büyük küçük tüm işletmelerimizin faydalanabileceği kaynaklar üretmek zorunlu hale geldi. Bu nedenle işe yerli işletmelerimizin pazarlamayı ne kadar iyi yönettiklerini ölçmekle başladık. Kendi şirketi için yapılan ölçümün sonuçlarını, görüştüğümüz şirkete ücretsiz olarak raporluyoruz. Bu sayede hem şirket kendini geliştirmek için bu rapordan istifade ediyor, hem de endeks genişliyor".