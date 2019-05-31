TCMB tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu,  bankanın internet sitesinde yayımlandı.
 
Mevcut rapor döneminde, küresel iktisadi faaliyet yavaşlama eğilimi  gösterdi. ABD ekonomisi görece güçlü büyüme sergilerken, gelişmiş ülkeler  arasında Avro Bölgesi ve Japonya, gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) arasında ise Çin,  Hindistan ve Brezilya ekonomileri büyüme performansı açısından ivme kaybetti.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılış sürecine ve ABD ile Çin  arasındaki ikili ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Bu  dönemde, küresel iktisadi faaliyete yönelik endişelerin ve küresel ekonomi  politikalarına ilişkin belirsizliklerin yüksek seyretmesi nedenleriyle küresel  para politikalarındaki normalleşme süreçleri büyük ölçüde duraksadı. Özellikle  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sabırlı" para politikası duruşuna geçeceğini ilan  etmesi ile beraber küresel tahvil faizlerinde meydana gelen düşüşler,  yatırımcıları getiri arayışına yöneltti, artan risk iştahı neticesinde GOÜ tahvil  piyasalarına net portföy girişleri gözlendi.
 
Küresel finansal koşullardaki göreli gevşemenin etkisiyle, geçmiş  rapor dönemine kıyasla genel olarak GOÜ'nün borçlanma  maliyetleri düştü,  risk primlerinde iyileşme görüldü.
 
2018 yılı son çeyreğinde, yurt içi iktisadi faaliyetteki dengelenme  süreci belirginleşti, yurt içi talep daralırken, net ihracattaki güçlü artış  ekonomideki yavaşlamayı sınırladı. Son dönemde açıklanan veriler, ekonomideki  dengelenmenin 2019 yılı ilk çeyreğinde devam ettiğini gösteriyor. Bu döneme  ilişkin öncü göstergeler, iktisadi faaliyette 2018 yılı ikinci yarısında başlayan  yavaşlama eğiliminin azaldığına işaret ediyor.
 
Reel kur seviyesi ile yurt içi talepteki daralmaya bağlı olarak  firmaların dış piyasalara yönelme eğilimi ve pazar çeşitlendirme esnekliği mal  ihracatını destekliyor, iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve göreli fiyat etkisi  ithalat talebini sınırlıyor, net seyahat gelirlerinin de katkısıyla cari  dengedeki iyileşme sürüyor. Başta AB ülkeleri olmak üzere küresel büyümede  gözlenen yavaşlama eğilimine rağmen dış talep olumlu görünümünü koruyor.
 
Mevcut rapor döneminde, yurt içi talebin daralması, gecikmeli kur  etkilerinin azalması, ithal girdi maliyetlerinin gerilemesi ve sıkı parasal  duruşa bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme eğilimi  gözlendi. Buna karşın, belirsizlik kanalının etkisiyle mevduat dolarizasyonu  arttı. Ek olarak, 2019 yılı mart ayından itibaren ülke risk primi, belirsizlikler  ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle diğer GOÜ’'den bir miktar ayrıştı. Söz konusu  gelişmelerin finansal piyasalara olumsuz yansımalarını sınırlamak ve piyasaların  etkin işleyişini desteklemek amacıyla politika yapıcılar tarafından çeşitli  tedbirler uygulamaya konuldu.
 
"Türkiye’nin hanehalkı borçluluğu GOÜ ortalamasının oldukça altında"
 
 2019 yılı ilk çeyreğinde, 2017 yılında kullandırılan Kredi Garanti  Fonu (KGF) kefaletli kredilerin getirdiği yüksek baz etkisinin geride kalması,  KGF kefaletli yeni paketlerin (KOBİ Değer Kredisi) kullanıma açılması, banka  kredi arz koşullarının kamu bankaları öncülüğünde bir miktar gevşemesi, bireysel  kredilerde çeşitli düzenlemelerin ve kredi kampanyalarının hayata geçirilmesi  sonucunda yıllık kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma eğilimi izlendi.
 
Birinci çeyrekte KOBİ Değer Kredisi paketleri kapsamındaki kredilerin  özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelere kullandırılması, söz konusu  firmaların finansmana erişim koşullarını iyileştiriyor ve bankaların aktif  kalitesi görünümüne katkı sağlayarak finansal istikrarı destekliyor. Mevcut rapor  döneminde, toparlanma eğilimine rağmen kredi büyümesinin geçmiş yıllar  ortalamalarının altında seyretmesinde, kredi iştahının banka grupları bazında  farklılaşması ve talep kaynaklı etmenler belirleyici oldu. 2019 yılı mart ayında  kur etkisinden arındırılmış (KEA) toplam yıllık kredi büyümesi yüzde 4,5  seviyesinde gerçekleşti. Banka Kredileri Eğilim Anketi (BKEA) sonuçlarına göre,  2019 yılı ilk çeyreğinde kısmi bir iyileşme gözlenen bankaların kredi  standartları sıkı olmaya devam ediyor.
 
Kur riski yönetimi konusundaki farkındalığın artmasının ve  yatırımlardaki zayıf seyrin etkisiyle firmaların yabancı para (YP) kredi talebi  sınırlı düzeyde gözleniyor, kredi talebi daha çok işletme sermayesi amaçlı olarak  yerel para cinsinden gerçekleşiyor. Bireysel kredi talebinde, piyasa koşullarının  tüketici güvenine yansıması, varlık fiyat değişimleri, finansal ürün  fiyatlamaları, istihdam ve hanehalkı reel gelirine dair gelişmeler belirleyici  rol oynuyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde, konut ve taşıt kredileri zayıf  seyrederken, bireysel kredi büyümesi ihtiyaç kredileri ve kredi kartı kullanımı  öncülüğünde arttı. Bu dönemde, faiz oranlarındaki gerileme, kamu bankalarının  kredi kartı bakiyelerini ihtiyaç kredileri ile yapılandırmaya imkân tanımaları ve  ihtiyaç kredilerindeki vade limitinin 60 aya çıkarılması bireysel kredi  büyümesini yukarı yönlü etkiledi. Diğer taraftan, finansal istikrarı destekleyen  önemli bir unsur da, 2018 yılı sonunda yüzde 14,8 olan Türkiye'nin hanehalkı  borçluluğunun GOÜ ortalamasının oldukça altında seyretmesi oldu.
 
2018 yılı boyunca azalan reel sektör YP açık pozisyonu, 2019 yılı ilk  çeyreğinde bu eğilimini korudu. Açık pozisyon tutarı 2019 yılı şubat ayı  itibarıyla 197 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk Parası Kıymetini Koruma  Hakkında 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklikler kapsamında yenilenmeyen dövize  endeksli krediler (DEK) ve daralan yurt içi YP kredi bakiyesi YP  yükümlülüklerdeki azalışta belirleyici oldu.
 
Ek olarak, kur oynaklığı, iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve yatırım  amaçlı finansman ihtiyacındaki azalma nedeniyle YP kredi talebinin gerilemesi  reel sektörün açık pozisyonunu düşürücü etki yapıyor. Kur değişimleri, YP  kredilerin TL karşılıkları üzerindeki etkisiyle reel sektör finansal borç  kaldıraç oranındaki gelişmeleri şekillendiriyor
 
"Bankaların likidite yapısına dair göstergeler olumlu seyrini  sürdürmekte"
 
Mevcut rapor döneminde, yavaşlayan iktisadi faaliyet ve kredi  büyümesinin etkisiyle tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranı gerek firma kredileri  gerekse bireysel krediler ayrımında arttı. Yüksek montanlı TGA ilavelerinin 2018  yılı sonunda yoğunlaşması bu gelişmede rol oynarken, firma kredi yeniden  yapılandırmalarının büyük ölçüde tamamlanması ve konkordato sürecindeki  firmaların azalması gelecek dönemde bankaların aktif kalitesini  destekleyebilecek.
 
Öte yandan, iktisadi faaliyetin seyri, finansal koşullar ve istihdam  gelişmeleri sektörün TGA oranı üzerinde belirleyici olacak. Yakın izlemedeki  krediler, aktif kalitesindeki sınırlı bozulmanın yanı sıra YP kredilerin TL  cinsinden bilanço değerlerinin artışı, belirsizlik ortamında bankaların ihtiyatlı  duruşu ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9’un (TFRS-9) yürürlüğe girmesiyle  artış gösterdi.  TFRS-9 raporlama standartlarının uygulanmasını takiben, bankalar  bazında ayrışan yakın izleme oranlarının zamanla birbirine yakınsayacağı  öngörülüyor.
 
"Bankacılık sektörü olumlu likidite görünümünü koruyor"
 
Bankaların likidite yapısına dair göstergeler olumlu seyrini  sürdürmektedir. Mevcut rapor döneminde, düşük kredi büyümesi ve bankaların  likidite tercihleri doğrultusunda sektörün likidite karşılama oranları bir miktar  yükseldi. 2019 yılı mart ayından itibaren, bankalar yükselen maliyetler nedeniyle  yurt dışı para takası piyasasına ek olarak, işlem limitleri yukarı yönlü  güncellenen TCMB para takası piyasasını artan şekilde kullanıyor. Bunun  sonucunda, yurt dışı yerleşikler ile yapılan net para takası fonlamasında kısmi  bir azalma gözlenmiş olup net TL fonlama miktarında mevcut rapor döneminde artış  yaşandı.
 
Son dönemde, kısa vadeli para takası fonlamasının ve gecelik mevduatın  vadeli mevduat içindeki payının artmasıyla sektörün TL fonlama vadesi bir miktar  kısaldı.
 
Olumlu likidite görünümünü koruyan bankacılık sektöründe, 2018 yılı  ikinci çeyreğinden itibaren dış kaynak kullanımı azaldı, dış borç yenileme oranı  geriledi. Bu gelişmede bankaların dış borca erişim koşullarından ziyade, YP  mevduatlardaki artış, iktisadi faaliyette izlenen yavaşlamaya bağlı olarak reel  sektör yatırımlarındaki düşüş ile azalan kredi talebi sonucunda YP cinsi kredi  büyümesinde yaşanan zayıf seyir belirleyici oldu.
 
Dış borç yenileme oranında, yenilenen sendikasyon kredileri ve yurt  dışı menkul kıymet ihraçlarının etkisiyle bir miktar artış gözlendi. Vadesi dolan  sendikasyon kredileri yaklaşık yüzde 85 oranında yenilendi. Yakın dönemde sınırlı  bir gerileme gözlenen sendikasyon kredilerinin maliyetlerinde yüksek seviyeler  devam ediyor. Bu dönemde gerçekleştirilen yurt dışı borçlanmalara gelen talepteki  ve katılımcı banka sayısındaki artış yabancı yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu  gösteriyor.
 
 "Faiz dışı gelirlerin kârlılığa katkısı belirginleşti"
 
Son dönemde bankacılık sektörü kârlılık göstergelerinde azalma eğilimi  gözlendi, bu durumda özel karşılık provizyonu ve mevduat faiz giderlerindeki  yükseliş etkili oldu.
 
Mevcut rapor döneminde faiz dışı gelirlerin kârlılığa katkısı  belirginleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR), Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurulu’nun (BDDK) SYR hesaplamasına ilişkin destekleyici  düzenlemelerinin 2018 yılı sonundan itibaren uygulamadan kalkması ve kârlılıktaki  düşüş eğiliminin etkisiyle, düzenleme öncesi seviyelerine geriledi. Kamu  bankalarının sermayelerini güçlendirmek için ikrazen ihraç edilen özel tertip  devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) gelecek dönemde kamu bankalarının ve  sektörün sermaye tamponlarını destekleyecek.
 
Özetle, mevcut rapor döneminde, küresel iktisadi büyümeye yönelik  endişeler ve küresel politika belirsizlikleri nedeniyle gelişmiş ülkelerin para  politikası normalleşme süreçleri duraksadı, bu durum küresel risk iştahını olumlu  yönde etkiledi, GOÜ’nün risk primlerinde düşüş gözlendi.
 
Türkiye ülke risk primi, belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin  etkisiyle son dönemde diğer GOÜ’den ayrıştı. 2019 yılı ilk çeyreğinde, özellikle  KGF üzerinden sağlanan teşvikler ve bankaların kredi iştahının kamu bankaları  öncülüğünde kısmen canlanmasının etkisiyle, kredi büyümesi ılımlı bir artış  sergiledi.
 
Öte yandan, iktisadi faaliyette önceki çeyreğe göre kısmi bir  toparlanma eğilimi görülürken, yakın dönemde finansal piyasalarda yaşanan  oynaklıklar ve risk primi göstergelerindeki yükseliş yurt içi talep görünümü  üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutuyor.
 
Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesi sınırlı seviyede bozulmuş  olup, gelecek dönemde iktisadi faaliyetin seyri, finansal koşullar ve istihdam  gelişmeleri sektörün TGA oranı üzerinde belirleyici olacak. Sektör, yüksek likit  varlık düzeyi, aktif kalitesi konusundaki ihtiyatlı duruşu ve tarihsel  seviyelerinin üzerinde seyreden sermaye yeterliliği ile risklere karşı  dayanıklılığını koruyor.