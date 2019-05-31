Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurulduğu günden bugüne bölgede kendinden söz ettiren, siyaset ve iş dünyasının tecrübeli ismi Yücel Yalçınkaya’nın kurucu başkanlığını yaptığı Anadolu Birleştirici Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇEKBİAD), geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinde Çekmeköy’ün iş ve siyaset dünyasının tanınmış simaları bir araya geldi. Siyasetten iş dünyasına çok sayıda davetlinin katıldığı iftar programına, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, MHP İlçe Başkanı Cenap Yağmur, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi yakınları, muhtarlar, ilçede yayın yapan basın mensupları ve davetliler katıldı. Toplumun her kesiminden vatandaşın katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Yücel Yalçınkaya, davete katılan tüm konuklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Ramazan ayının huzur ve bereketini yaşadığımız böyle bir günde bir arada olmak bizi güçlü kılıyor. Ne mutlu bize ki, böyle bir sofra etrafında toplanabiliyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Hep birlikte birlik ve beraberliğimizin perçinleşeceği bu mübarek günde iftar saatinde bir araya geldik" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma, Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayında bolluğun, bereketin ve kardeşliğin en güzelini birlikte yaşıyoruz. Allah yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Mübarek Ramazan ayı hepimiz için hayırlara vesile olsun. Kadir gecenizi tebrik eder, bayramınızı şimdiden kutlarım" dedi.