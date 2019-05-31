Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk kez ABD’de kullanılan ve Türkiye’de ilk kez Kırklareli’de startı verilen ankonvansiyonel yöntemlerle kaya gazı ve kaya petrolü sondaj çalışmalarına katıldı. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, “Bugün burada TPAO’nun Lüleburgaz sahasında Çeşmekolu 2 adlı kuyumuzda ilk starta şahitlik etmek üzere geldik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu, ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Vatandaş bunu birazda kaya gazı, kaya petrolü diye biliyor. Kayaçların arasında sıkışmış vaziyette duran petrol ve gazı hidrolik çatlatma suretiyle çıkartma teknolojisine bu adı veriyoruz. Bu ağırlıklı olarak ABD’de ilk kullanıldı. Şimdi Türkiye’de kullanmaya başladık. İlkini daha önce Diyarbakır’da yaptık. O yarı klasik yarı teknoloji ile yapılan bir yöntemdi. Orada petrol üretimine başladık. Şimdi burası tam ankonvansiyonel teknoloji ile yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz. Bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz. Daha önce bu havzada gaz üretimlerimiz olmuştu ama onlar birkaç binlik derinliklerde olmuştu. Şimdi arkadaşların sismik olarak yaptığı analizlerde derinde de bu kaya gazının potansiyelinin olduğunu analiz ettiler. Şimdi bu ilk sondajda 160 günlük bir iş programımız var. onu tamamladığımızda olup olmadığını hep birlikte görmüş olacağız. Sabırla bekleyeceğiz” dedi.