Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, ramazan ayının çok yoğun geçtiğini, bayram hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Kaliteli bir kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olması gerektiğini, aynı şekilde şeker kalitesinin de önemli olduğunu söyledi ve “70 TL’nin altında kaliteli baklava olmaz” dedi. Göksu “Vatandaşlar alışveriş yaparken kalitesiz ve merdiven altı ürünlere dikkat etmeli. Bir tepsi baklavanın içinde en az 450 gram Antep fıstığı, 1,5 kilo şeker, 900 gram yufka, 500 gram baklavalık yağ olmalı. Bunun maliyeti de 70 lira. Her bayramda 30-40 liraya baklava satanlar oluyor. Standartlara uyan baklama bu fiyata olmaz. Ya hile yapmış ya da ucuz malzeme kullanmıştır” dedi. Göksu, sütlü tatlıları buzdolabında, çikolata ve diğerlerini 16-20 derecede saklamak gerektiğini söyledi.