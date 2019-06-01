Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre nisan ayında turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış 3 milyon 293 bin 176’ya ulaştı. Nisan ayında yüzde 33,77 artış ve 391 bin 579 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 47,55 artış ve 376 bin 59 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,75 artış ve 256 bin 72 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve Gürcistan izledi. Yılın ilk 4 ayında ise Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.