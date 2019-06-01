Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu KIRKLARELİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çeşmekolu-2 sahasını ziyaret ederek kaya gazı aranması için ilk sondajın startını verdi. Sahada yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, “Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu. Ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Vatandaşın kaya gazı, kaya petrolü olarak bildiği kayaçların arasına sıkışmış vaziyette duran petrol ve gazı, yüksek basınçlı hidrolik çatlatma yöntemiyle çıkaracağız” dedi. Sahada yaklaşık 5 bin metre kadar derinliğe ineceklerini anlatan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

“Daha önce bu havzada bazı gaz üretimlerimiz olmuştu ama birkaç bin metrelik derinliklerde olmuştu. Sismik analizlerde derinde de kaya gazı potansiyeli olduğunu tespit ettik. Arkadaşlar ümitliler ben de ümitli olmak istiyorum açıkçası. Ama sabırla bekleyeceğiz.”