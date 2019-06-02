Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bundan sonraki süreçte mesleki eğitime yön verecek örnek bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda kurulan “İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alıyor. İstanbul’daki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsünde yapım ve hazırlık çalışmaları sürdürülen lise, yeni dönemde faaliyetne başlayacak. “Bilişim teknolojisi”, “biyomedikal cihaz teknolojileri”, “elektrik elektronik teknolojisi” ve “denizcilik” olmak üzere 4 alanda mesleki ve teknik eğitim verecek okulda, derslere lise öğretmenlerinin yanı sıra İTÜ öğretim üyeleri de girecek. Ayrıca, öğrencilere ilk yıl İngilizce hazırlık eğitimi alma imkanı da sağlanacak. MEB’in son LGS sonucuna göre başvuru formunda İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için üç sınıf ve 90 öğrenci kapasiteli kontenjan belirlendi.

ALGILAR DEĞİŞECEK

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’nün 250 senelik geçmişiyle bu liseyi kendi yapısına dâhil etmesinin büyük bir kabul göreceğini söyledi. Türkiye’de meslek liseleriyle ilgili algıyı değiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Karaca “Meslek, üniversitelerde öğrenilmiyor. Aileler, çocuklarına, eskilerin deyimiyle bir ‘altın bilezik’ kazandırmak istiyorlarsa, bu okullara şans vermeli. Gelişmiş ülkelere baktığımızda, kalkınmalarının ana ekseninde meslek ve teknik liselerinin öneminin çok büyük olduğunu görüyoruz. Okulda ileri teknolojiyi kullanacağız. Öğrenciler, altyapıyı çok daha iyi bilecekler. Bu da bir birikim meselesidir. Size birikimi, ancak ustalar aktarabilir. İşte buradaki kilit nokta tam da budur. Üniversiteler size sadece formasyon verebilir ama mesleki ve teknik liseler, aslında size meslek öğretir. Bunun da öğrencilerimize daha iyi bir hayat standardı kazandıracağını düşünüyoruz. Biz bu işe, sorumluluk alarak başladık. ‘İTÜ bu işe el atarsa, onu mutlaka farklı bir noktaya taşır’ diye düşünecekler. Bu önemli bir girişimdir.