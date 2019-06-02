Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Kamu-Özel İş birliği Raporu”na göre 39 projenin yer aldığı listede 1915 Çanakkale Köprüsü 3,1 milyar avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 1,2 milyar avroyla Ankara-Niğde Otoyolu dikkati çekti. Bu iki projeyi, 1,2 milyar avro ile Fransa’daki Gronde Genişbant Ağı, 1 milyar avro ile Hollanda’daki Blankenburg Tüneli ve 930 milyon avro ile Hollanda’daki A16 Rotterdam Otoyolu izledi. Raporda yer alan tespitlere göre, ağırlıklı olarak ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarında kullanılan yöntemin gelecek dönemlerde farklı sektörlerle birlikte kentsel altyapı ve küçük ölçekli projelerde de kullanılması bekleniyor.