Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmde altın çağını yaşayan Türkiye, gelecek yıllara odaklandı. Turist rakamlarındaki artışın hızlanmasıyla birlikte sektör, şimdiden 2020 rezervasyonlarını almaya başladı. Haberler ise sevindirici; gelecek yıl için de yerler hızla tükeniyor.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca “Amacımız Türkiye’ye fazla turist gelmesi. Ve tabii ki daha fazla harcama yapması. Bu hedefe orta vadede ulaşabilirsek, Türkiye’nin cari açığının kapanmasında turizm daha da önemli bir hâle gelecek. Bu yıl ciddi bir artışla devam ediyoruz. 2014’teki rekorun kırılacağını düşünüyoruz. Sadece Antalya’da 15 milyon turist ağırlanmasını bekliyoruz. Turist rakamlarındaki bu artış, turizm yatırımcılarını da cesaretlendiriyor. 2019 yılında oteller tamamen doldu. Şimdi 2020 yılı bağlantıları yapılmaya başladı” dedi. Türkiye’ye gelen turistlerin harcama oranlarının henüz beklenen düzeyde olmadığını hatırlatan Karaca “Alternatif turizm işletmelerinin önemi de burada ortaya çıkıyor. İnsanlar geldikleri yerde gezmek, kültürel anlamda o bölgeyi tanımak, tarihsel geçmişine gidip zaman geçirmek istiyorlarsa, bununla ilgili bizim de altyapıyı hazırlamamız gerekiyor” diye konuştu.

BEŞ AYDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Turizmin başkenti Antalya’ya beş ayda gelen yabancı turist sayısı, yaklaşık yüzde 19 artışla 3 milyon 139 bini aştı. En fazla turist, bir milyon 246 bin ile Rusya’dan geldi. Yerli turist sayısı ise 169 bini buldu.

ARTAN TURİSTLE FİLOLAR BÜYÜYECEK

Ekonomi Servisi

Turizm, araç kiralama sektörünün yüzünü de güldürüyor. Günlük araç kiralama, sezonda 40-45 bin bandında seyrediyor. Son iki yıldır yaşanan turizm sıçraması, bu potansiyeli daha da artıracak. Sektörde faaliyet gösteren Enterprise Türkiye’nin CEO’su Özarslan Tangün “Turizm birkaç senedir çok iyi gidiyor. Biz geçen sene ciromuzu yüzde 80 büyüttük. 2019’da da büyüme yüksek olacak. Yurt dışından Türkiye’ye gelen misafirlerimizin, cirodaki artışta payı yüksek. Çünkü avro ile geliyorlar, biz de kiralamayı avro ile yapıyoruz. Fiyatımızı artırmasak bile, avrodaki yükseliş pozitif yansıyor. Bu anlamda biz, aslında Türkiye’de bir hizmet ihracatı yapıyoruz. Ülkeye döviz getiriyoruz” dedi. Dünya genelinde araç sahipliğinin azalma eğiliminde olduğunu vurgulayan Tangün “Paylaşımlar öne çıkıyor. Türkiye’de de bu trendi görüyoruz. Mesela hafta sonu kiralama çok daha yüksek. Ana müşteriye bakarsanız, yaş aralığı 30-50 arası. Altında da hareket var. Şu anda Enterprise Türkiye olarak pazar payımız yüzde 18-20’ler civarında. Türkiye hâlâ yolun çok başında. AB ve Doğu Avrupa örnekleri incelendiğinde, oralarda kişi başı harcama Türkiye’nin dört katı. Bu anlamda Türkiye’de kiralama parkının, 150-200 bin adete çıkması çok zor değil. 4-5 kat büyüme potansiyeli mevcut” şeklinde konuştu.