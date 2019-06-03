Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşları köyde tutmak için gübre, mazot, yem, tohum, çoban ve işletme desteği gibi desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Palandöken “Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz ülke konumuna tekrar gelmemiz için öncelikle köylerin, tarım alanlarının kıymetini iyi bilmeliyiz. Ülkede tespiti yapılmış 11 milyon hektarlık alan içerisinde, kullanılmayan meralar açılmalı. Bununla birlikte köye dönüş projelerinde yaş sınırı kaldırılmalı ki, nüfusu azalan köylere vatandaşlar hem yerleşsin hem de üretim yapsın” diye konuştu.