Vatandaşları köyde tutmak için gübre, mazot, yem, tohum, çoban ve işletme desteği gibi desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Palandöken “Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz ülke konumuna tekrar gelmemiz için öncelikle köylerin, tarım alanlarının kıymetini iyi bilmeliyiz. Ülkede tespiti yapılmış 11 milyon hektarlık alan içerisinde, kullanılmayan meralar açılmalı. Bununla birlikte köye dönüş projelerinde yaş sınırı kaldırılmalı ki, nüfusu azalan köylere vatandaşlar hem yerleşsin hem de üretim yapsın” diye konuştu.
Köyde tatille birlikte besicilik de yapalım
03.06.2019 - 04:24 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken “Artık köylere yalnızca tatil yapmak ya da dinlenmek için değil, üretim yapmak için de gidilmeli. Bu nedenle köylerde aile besiciliğini destekleyen projeler geliştirilmeli. Köyde tatille birlikte üretim de yapılması için yeni kapsamlı teşvikler sağlanmalı” dedi.
Etiketler : hayvancılık,besicilik,
628984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/628984.aspx
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