Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Proje kapsamında yurt içinde sekiz, yurt dışında dört fuar gerçekleştirildi. Yurt içindeki fuarların ilki, 5-6 Mart tarihinde Akdeniz Bölgesi üniversitelerinin iştirak etmesiyle Mersin’de düzenlendi. Ardından Erzurum, Trabzon, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Konya, Gaziantep’te fuarlar gerçekleştirildi. 87 üniversitenin katılımında düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları ile 70 binin üzerinde öğrenci ve mezun, 351’i kamu olmak üzere toplam bin 315 firma ile buluştu. Almanya’nın Köln şehrinde başlayan yurt dışı kariyer fuarları da, İngiltere’nin Londra, Güney Afrika’nın Johannesburg ve Özbekistan’ın başşehri Taşkent’te gerçekleştirildi. Buralarda da 17’si kamu olmak üzere 69 firma, beş binin üzerinde Türk ve yabancı yetenekle bir araya geldi. Kariyer fuarlarında bilgilendirme, mülakat, atölye çalışması gibi etkinlikler düzenlenerek, fuara katılan her gencin işe alım süreçlerini tecrübe etmesi sağlandı. Fuarlarda bazı şirketler, staj ve okul sonrasında çalıştırmak üzere öğrencilerin CV’lerini topladı. Şirketler bu yöntemle yetenekli ve başarılı öğrencileri eğitim sürecinde keşfetme imkânı buldu. Bazı öğrenciler bu fuarlar sayesinde meslek sahibi de oldu.