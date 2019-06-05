Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Türk iş adamları, Irak’ın yeniden inşası ve yapılandırılmasında rol oynamak üzere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Irak’a gidiyor. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçlayan ziyaret kapsamında Bakan Pekcan Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Aniz ve bazı Iraklı Bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pekcan, düzenlenen forumda hem hizmet sektörünün dünyada büyük başarılar elde etmiş müteahhitlik kolunu hem de mal ihracatı yapan sektörleri, Iraklı firmalar ile buluşturacak. 20 Haziran’da gerçekleştirilecek ziyarette ilk hedef, kısa vadede iki ülke ticaretinin 20 milyar doları bulması.

Bir grup gazeteciye değerlendirme yapan Pekcan “Irak, Türkiye’nin ihracat pazarları arasında 4’üncü sırada. 2018’de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 milyar dolar seviyesinde. İhracatımız 8,3 milyar dolar, ithalatımız 4,7 milyar dolar. 2018’de Irak’a 11 bin 825 firmamız ihracat yaptı. Kanatlı eti, süt ürünleri, bitkisel yağlar, hububat, plastik mamulleri, değirmencilik ürünleri, mobilya sektörlerimizin dünyaya ihracatlarında Irak birinci sırada. Ayrıca Irak geçen yıl, aralarında Gaziantep, Mardin Diyarbakır. Batman’ın bulunduğu 20 ilimizin dünyaya ihracatında birinci sırada yer aldı” diye konuştu. İhracatta artışın bu yıl da devam ettiğini aktaran Bakan Pekcan “2019 yılının ilk 3 ayında Irak’a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3’lük artışla 2 milyar dolar, ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,5’lik artışla 859 milyon dolar seviyesine çıkmıştır” dedi. Pekcan, iki ülke Cumhurbaşkanlarınca kısa vadeli hedefin ikili ticaret hacminde 20 milyar dolara ulaşılması olduğuna dikkati çekti.

ÇİFTE GÜMRÜK SIKINTISI BİTİYOR

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir dizi temasla çifte gümrük vergisi sıkıntısının çözüldüğünü, ithalat yasakları için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Bakan Pekcan “Ek gümrük vergileri ve bazı ürünlerde de ithalat yasakları ile ilgili Irak Ticaret Bakanı ile yakın temastayız. 15 Mayıs’ta bir araya geldiğimizde bu uygulamalardan muafiyet istedik, talep ettiğimiz ürünlerle ilgili liste sunduk” dedi.

IRAK'IN İNŞASI İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR

Bakan Pekcan Irak Ticaret Bakanı Abdülmecid el-Ani ile 3 Ocak’ta görüşme yaptıklarını, varılan mutabakat çerçevesinde “Türk Müteahhitlik Heyeti ve Irak’ın Yeniden İnşası Forumu”nu 25 Nisan’da Bağdat’ta gerçekleştirdiklerini hatırlattığı açıklamasında amaçlarının Türk müteahhit firmalarını Irak’ın yeniden inşasında aktif rol üstlenmesi olduğunu ifade etti. Türk müteahhitleri Irak’ta şimdiye kadar 25,9 milyar dolar değerinde 987 proje üstlenmişti. Bu rakamla Irak, Türk firmalarının en fazla proje üstlendiği 4. ülke konumuna yerleşmişti.