Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk çeyrekte 2018’in aynı dönemine göre altın mevduatının 81 ilin 78’inde yüzde 100’ün üzerinde artış kaydettiği görüldü. Türkiye’de en fazla altın mevduatına sahip iller 15,5 milyar lirayla İstanbul, 5 milyar lirayla Ankara ve 2,7 milyar lirayla İzmir şeklinde sıralandı. Toplam altın mevduatının geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent ise yüzde 258,9 ile Tunceli oldu. Tunceli’nin 2018’in mart sonunda 10 milyon 454 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, 37 milyon 517 bin liraya ulaştı. Tunceli’yi yüzde 246’yla Hakkâri, yüzde 214,9’la Siirt, yüzde 204,1’le Muş, yüzde 203,3’le Şırnak, yüzde 196,5’le de Şanlıurfa takip etti.