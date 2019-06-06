Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ücretli poşet uygulamasının başlatılıp poşet kullanımının yüzde 80’e varan oranda azalması, önümüzdeki dönemde ambalaj atıklarına depozito uygulaması yapılmasına dair niyet beyanı, şirketlerin çevre için çalışmalarını artırıp bunu anlatmaya çalışmaları, bu kampanya ve bilincin en önemli göstergesi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır atık Projesi’ni uygulamaya başlayan kamu kurum ve kuruluşlarının sayısının 18 bin 750’ye ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve himaye edilen projede iki sene geride kalırken çok önemli sonuçlara da ulaşıldı.

Tabiatın canlı ve cansız bütün varlıkların hayat alanı olduğunu, sanayileşme ve hızlı nüfus artışıyla oluşan tahribatın çevre, tabiat ve insan hayatını riske attığını hatırlatan Kurum, bu sebeple tabiat ve çevre ile ilgili konuların insanlığın geleceğini ilgilendiren önemli bir gündem maddesi hâline geldiğine işaret eden Kurum “Bizler, mekânı emanet olarak alan, tabiatın diliyle konuşan bir medeniyete sahibiz. Medeniyetimizin, tahrip ve imha eden değil ihya eden bir temeli bulunmaktadır. Emanet aldığımız yadigârı korumak ve en iyi hâliyle evlatlarımıza bırakmakla mükellefiz” diye konuştu.

20 MİLYAR LİRA GELİR, 100 BİN KİŞİYE İŞ

Uygulamanın yaygınlaşması ile yıllık en az 20 milyar liralık bir ekonomik kazanç hedeflendiğini anlatan Kurum “Ayrıca toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde ve hizmet alanlarında gerçekleşecek yatırımlarla yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı ve 2023 yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması amaçlanıyor” bilgisini verdi.

TEK BİR KURUM 2 BİN 557 AĞACI KURTARDI

Bakan Kurum, sadece Çevre Bakanlığında alışkanlıkların değiştirilmesiyle atık kåğıtların israfına mâni olunduğunu, böylece 2 bin 557 ağacın kesilmekten kurtarıldığını, 1.096 varil petrolden tasarruf sağlandığını, 31,1 ton sera gazı salınımının engellenip 4 bin 211 metreküp su tasarrufu sağlandığını anlattı.

HERKES 'SIFIR ATIK' İÇİN SIRAYA GİRECEK

Sıfır Atık hedefli proje aşamalı olarak Tüm Türkiye’ye yayılacak, geri kazanabilir atıkların yoğun olduğu kurumlarda, terminallerde (havaalanı, otogar, tren garı gibi) eğitim kurumlarında, AVM’lerde, hastanelerde, eğlence-dinlenme tesislerinde ve büyük iş yerlerinde 2023 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.