Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200 bin TL olarak belirlenirken, başvurular Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB) yapılacak. 10-31 Temmuz tarihleri arasında Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam ile Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme olmak üzere 6 tematik başlık altında TGB’lere ön başvuru yapılabilecek. TGB’lerin ön başvuruları değerlendirmesinin ardından uygun görülen yeni iş fikirleriyle 20-29 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK’a 2’nci aşama başvurusunda bulunulabilecek. Daha sonra ekim-kasım aylarında ikinci aşama panel değerlendirmeleri yapılırken, aralık ayında da desteklenmeye hak kazanan girişimciler duyurulacak. 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla destek ödemeleri başlayacak.

GENÇ FİKİRLER "MELEK YATIRIMCILAR"LA KANATLANIYOR

Başlangıç aşamasındaki bir iş fırsatına yatırım yaparak, o girişimin büyümesini ve gelişmesini sağlayan melek yatırımcılar için verilen lisans sayısı 476’ya ulaştı. Lisans sayısı 2013’te 155, 2014’te 120, 2015’te 69, 2016’da 68 ve 2017’de 33 olarak kaydedildi. Geçen yıl bu amaçla verilen lisans sayısı 26 olurken bu yılın ilk 3 ayında 5 yatırımcı daha lisans aldı. Verilen lisansların illere göre dağılımında ise yüzde 76 ile İstanbul başı çekti. Bu ili yüzde 8 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir izledi. Melek yatırımcılar niteliklerine göre değerlendirildiğinde, 159’unun tecrübeli, 183’ünün servet sahibi, 134’ünün de yüksek gelirli olduğu görüldü.