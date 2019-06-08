Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone müşterileri, bayramdan evvelki gün dâhil dört günde yaklaşık 910 milyon dakika ses, 285 milyon SMS ve 16,8 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı. Bu yıl da mobil internet üzerinden bayramlaşmayı tercih eden Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 46 arttı. Turkcell müşterileri bu bayram BiP’in çoklu görüntülü görüşmesini, geçen yıldan iki kat fazla kullandı. BiP ile yapılan arama sayısı ise 5 milyon 390 bin 938’e ulaşarak bir önceki bayrama göre yaklaşık 2,5 kat arttı. Turkcell’liler bayramdan önceki günü ve bayramı kapsayan dört günde 1 milyar 481 milyon 361 bin 549 dakika konuşurken, 22 bin TB data kullanarak hızlı ve kesintisiz internetin de keyfini yaşadı.