Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk derisi ve Türk tasarım gücünün büyüklüğünü New York Fashion Week’te yaptığı defile ile ortaya koyan Luigi Deri Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin “New York Fashion Week tarihinde ilk defa bir Türk deri şirketi podyuma çıktı. Türk derisi ve tasarım gücümüzü göstereme imkanı bulduk. Bir Türk olarak ülkem adına çok gururluyum” diye konuştu. Farklı konseptlerindeki ürünleri bir bir podyumda sergileyen Musa Evin, New York’taki Türk Ticaret Merkezi’nde ofis açtığını da belirterek hedefinin Amerika pazarında Türk derisinin payını artırmak olduğunu söyledi. Las Vegas ve New York Moda Fuarı’na uzun yıllardır katıldığını hatırlatan Evin “Amerika’da hatırı sayılı bir duruma geldik. Burası bizim için çok önemli bir ihracat pazarı. Sektör olarak hâlen 186 ülkeye 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu rakamı 2 milyar dolara yükseltmek. Amerika bu hedef için çok stratejik bir Pazar” diye konuştu. New York Fashion Week’te yer almanın bu bakımdan son derece önemli olduğunu belirten Evin sözlerini şöyle sürdürdü: “ilk defa Türk derisi burada podyuma çıktı. Bundan dolayı çok gururluyuz. Ancak daha yolun başındayız. Daha yapacak çok işimiz var. Türk derisini Amerika’da bir marka hâline getirene kadar çalışmalarımız sürecek.”