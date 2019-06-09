Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar, geride bıraktığımız kısa işlem haftasını oldukça hareketli geçirdi. Pazartesi ve cuma günü sadece üç seans işlemlere açık kalan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,55’lik kazançla, 93.809 puandan kapattı. Hisse senetleri arasında en çok yükselen, yüzde 10,40 ile Turkcell oldu. Onu yüzde 8,30’luk artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 7,42’lik yükselişle Polisan Holding izledi. En çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,13 ile TÜPRAŞ oldu. Bu hisseyi yüzde 1,63’lük düşüşle Bera Holding, yüzde 1,48’lik azalışla Odaş Elektrik takip etti. Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi; 1 milyar 127 milyon lirayla Garanti Bankasında olurken, bu şirketi 1 milyar 29 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 409 milyon lirayla İş Bankası (C) takip etti. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 2,37’lik artışla 250,20 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39’luk kazançla bin 669 liraya yükseldi. Serbest piyasada dolar, haftayı düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,68’lik azalışla 5,80 lira oldu.

BEKLENTİ POZİTİF

Analistler; iç piyasada enflasyon, ihracat, turizm gelirleri ve cari açık gibi makroekonomik verilere dair beklentilerin pozitif olduğunu, dışarıda ise ABD ve AB merkez bankalarının para politikasına dair genişlemeci açıklamalarının dövizin cazibesini azalttığını; bu sebeple özellikle yabancı yatırımcıların, uzun süredir aşırı satış yiyen Borsa İstanbul’daki hisse senetlerine hücum ettiğini belirtiyor. Hisse senetleri için fiyat-kazanç çarpanların ve geleceğe dair beklentilerin olumlu olduğunu vurgulayan analistler; yükseliş trendinin devam etmesini, ilk etapta 96 bin seviyesinin hedef alınacağını belirtiyor. Yatırımcıların bir taraftan “İstanbul seçimleri” ve “Rusya ile S-400 anlaşması” konusundaki gelişmeleri takip edeceğini belirten uzmanlar, mevcut şartlar altında artık dövizde daha yatay ve sakin bir dönemin yaşanacağını bekliyor.