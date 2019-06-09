Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir oturumda konuşan Bakan Varank; dünyada 20 milyardan fazla elektronik cihazın birbirine bağlandığını hatırlatarak şunları söyledi: Serbest veri akışı, her zamankinden daha önemli hâle geldi. Kullanıcı rızası, bu veri akışının temel ayaklarından birini oluşturuyor. Kullanıcıların, büyük firmaların sundukları hizmetlerden yararlanabilmeleri için, kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmeleri gerekiyor. Uluslararası şirketler ise, bu kişisel verileri kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebilmektedirler. Bu veriler özellikle e-Ticaret alanında kullanıcı tercihlerini manipüle etmek için kullanılabilmektedir. Adil olmayan e-Ticaret uygulamalarıyla uluslararası şirketler pazar paylarını artırarak, hakkı olmayan kazançlar elde etmekte ve tekelleşmektedir. Elbette fazladan pazar payı, fazladan kâr getirecektir. Bu noktada verileri kullanılan insanlar, en azından bu zenginlikten faydalanmalıdır. Bundan dolayıdır ki G20’nin veriye dayalı oluşan bu zenginliğin dağıtımı üzerinde çalışması anlamlı olacaktır.