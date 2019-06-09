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Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (9 Haziran dolar ve euro fiyatları)
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (9 Haziran dolar ve euro fiyatları)
09.06.2019 - 15:22 |
Son Güncelleme:
09.06.2019 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? İşte merak edilen 9 Haziran dolar ve euro fiyatları...
DOLAR
Alış: 5,8278
Satış: 5,8325
EURO
Alış: 6,5918
Satış: 6,6351
Etiketler :
dolar,euro,tl,
629989
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/629989.aspx
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