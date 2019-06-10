Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

İşsizliğin hızla gerilemesi için bütün kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İŞKUR, hükûmetin vermiş olduğu desteklerin yanı sıra kendi bütçesinden ayırdığı kaynakla eğitim programları düzenleyerek, daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yılı 1 milyon 247 bin işe yerleştirme ile kapatan İŞKUR, bu sene 1 milyon 350 bin kişiye çıkmayı planlıyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin dört bir yanında meslek kursları açarak, toplumun her kesiminden insana ulaşılıyor. Bu yılın ilk dört ayında; İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu kapsamında 40 bin 213 program düzenlendi. 194 bin 325 kişi programlardan faydalandı. Bunların büyük çoğunluğunun istihdama katılması, kurslara ilginin artmasını da sağladı. Programlardan faydalanan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 arttı. En fazla kursiyer; sırasıyla dokuma, konfeksiyon, makineci, aşçı yardımcısı ve el nakışçısı mesleklerinde oldu. Bu arada meslek kurslarından daha fazla kişinin faydalanabilmesi için görüşmeler de gerçekleştiriliyor. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında, iş arayanlarla 509 bin bireysel görüşme yapıldı. Yine yılın ilk dört ayında yapılan görüşmeler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak, 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı. İşsiz olanların istihdama katılmaları için bir takım teşvikler de uygulanıyor. Aralık 2020’ye kadar, özel sektör işverenlerinin SGK primi işveren payı, devlet tarafından karşılanıyor.