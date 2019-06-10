Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önemli nohut ekim merkezlerinden Kırşehir’in Kaman ilçesindeki üreticiler, aracılar nedeniyle ürünün fiyatının raflarda yükselmesinden dert yanıyor. Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, bu yıl iyi nohuta kilogramda 3 lira 30 kuruş, biraz küçük nohuda da 3 lira 5 kuruş fiyat verildiğini belirterek, “Marketlerde kilogramının ortalama 10 liradan satıldığını görüyoruz. Aracılar, bu artışa sebep oluyor. Devletimizin, bu aracılar konusuna el atması lazım. Aradaki komisyoncu çok. En aza indirilmesi için bir çalışma yapılmalıdır” dedi.