Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda dünyanın önde gelen deri fuarlarında yaklaşık 30 metrekare alan kiralanacak. Stantta Türk deri ürünleri sergilenirken alıcılara da pişirme yöntemi, kokusu ve köpüğüyle kendine has lezzeti olan Türk kahvesi ikram edilecek.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar “Turkish Coffee Point’i bunun için hazırladık. Fuara gelen alıcılar işlerini hızlı şekilde tamamlıyor ancak fuarda kahve içmek için durur. O kahveyi biz ikram etmek istiyoruz. Müşteri kahvesini içerken biz bilgilerini not edip müşteri bilgi bankası oluşturacağız. Bunun için farklı bir lezzet olan, dünyada tanınan ve bilinen Türk Kahvesi bize araç olacak” dedi. Sektör ABD, Japonya, Kanada ve Güney Kore’yi hedefliyor.