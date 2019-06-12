Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

İş birliği kapsamda iklim değişikliği, toprak, hava, su, orman, bilinçli tüketim, enerji verimliliği, geri dönüşüm, çevreci ulaşım ve biyoçeşitlilik konusunda hazırlanacak içeriklerle çocuklara çevre bilinci aşılanacak. İklim değişikliği konulu ilk bölümün hazırlandığını anlatan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Toplamda 10 bölümlük Pepee serisi hazırlanacak. Erken çocukluk döneminde yaptığınız bir birimlik yatırım 7 kat kazanç olarak geri dönüyor. Çocuklarımız enerjiyi verimli kullansın, toprağın, havanın, suyun, ormanın değerini bilsin, bir damla suyu ziyan etmesin, ihtiyacı kadar tüketsin, atıklarını ayrıştırsın, geri dönüşüm bilinci kazansın istiyoruz” diye konuştu. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise çocukların iklim konusunda birer aktivist hâline getirmek istediklerini belirterek Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolüne dikkat çekti.

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç de Pepee ile çocuklara çevre bilinci aşılamak istediklerini ifade ederek “İlk interaktif içeriğimizi Arçelik’le beraber İklim değişikliğini anlattığımız bu projede hayata geçirdik. 3-12 yaş grubuna özel olarak hazırlayacağımız bu içerikler çevreye yönelik tüm faktörleri kapsayacak. Çocuklar eğlenirken aynı zamanda öğrenecek” dedi.