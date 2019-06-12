Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amazon.com.tr Türkiye’den Avrupa’ya e-İhracat’a başladığını duyurdu. KOBİ’ler modadan ev eşyasına, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategoride ürünlerini Avrupa’da satışa sunabilecek. Klasik perakendenin büyük oyuncularının yanı sıra, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan küçük ve yerel işletmelerin ürünleri de, İngiltere dâhil 28 Avrupa ülkesi üzerinden milyonlarca aktif müşteriye, Amazon.com.tr aracılığıyla ulaşacak.

Avrupa’ya e-İhracat’ın Türk KOBİ’leri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott “Girişimci ruhuyla tanınan Türk KOBİ’lerini milyonlarca potansiyel aktif müşteriyle buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 2000 yılında satıcıları da bünyesine dâhil ettiği günden bu yana Amazon, dünyanın her yerindeki girişimcinin büyümesindeki en büyük destekçilerden biri oldu. Amazon.com.tr olarak bugün KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalarla, Türkiye’den Avrupa’ya ihracatı başlatıyoruz. Satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz; yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve işlerini artırmalarına destek oluyoruz. Amazon Avrupa’nın gelişmiş teknolojisi, dünya standartlarındaki lojistik altyapısı ve uzman müşteri hizmetleriyle tasarladığımız e-ihracat programı, Türkiye’deki işletmelerin Avrupa genelinde büyümeleri için büyük bir fırsat” dedi.

Amazon Lojistik Hizmetlerinden de yararlanma fırsatı bulacak olan Türk KOBİ’leri; ödeme işlemleri, potansiyel müşteriler tarafından kolay tanınma, Avrupa’daki çeşitli rapor ve analizlere erişme gibi imkânlara da sahip olacak.

EL EMEĞİ ÜRÜNE DE YOL AÇIK

Amazon, küçük ve büyük ölçekli işletmelere dünya genelinde yeni müşterilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlerine büyük yatırım yaptı. E-ihracat programının hayata geçmesi ile beraber, KOBİ’ler, sadece Amazon.com.tr’de yer alan kategorilerde değil, şirketin Avrupa’da faaliyet gösterdiği ülkelerde yer alan güzellik, el yapımı ürünler ya da araba aksesuarları gibi farklı kategorilerde de birçok ürün satma imkânı bulacak.