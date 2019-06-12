Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Aylardır, Türk firmalardan birçok ülkeye yönelik talepler toplanıyor. Bu ülkeler arasına Japonya ve Panama da eklendi. Panama’daki Kolon Serbest Bölgesi’nde Orta Amerika, Karayipler ve Güney Amerika’ya yapılan ihracatın artırılması için Türk Ticaret Merkezi kurulması planlandı. Tokyo Türk Ticaret Merkezi’nde ise “Su Ürünleri,” ”Kanatlı Ürünleri,” “Yaş Meyve,” ”Hububat” ve “Şekerleme” sektörlerinin yer alması bekleniyor. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti (Şanghay, Guangzhou, Tianjin, Hong Kong), Hindistan (Mumbai, Yeni Delhi, Bangalore, Chennai), Meksika (Meksiko City), Rusya (Moskova, Kazan, St.Petersburg) ve Kenya da Türk Ticaret Merkezi açılması planlanıyor.

Daha önce ABD/New York’ta deri, halı, hazır giyim, ev tekstili ve iş kontratları, BAE/Dubai’de Bilişim, İngiltere/Londra’da bilişim ve seramik sektörlerinin talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri kurulmuştu. Bu TTM’lere ek BAE/Dubai’de mobilya, A.B.D/San Francisco’da ise bilişim sektörüne yönelik TTM çalışmaları başlatılmıştı. Söz konusu merkezler, sektörlerin isteklerine göre potansiyel görülen ülkelerde projelendiriliyor.