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Turizm verileri açıklandı!
12.06.2019 - 09:39 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de turizm hareketliliğinin zirveye ulaştığı bayram tatilinde ağırladıkları ziyaretçi sayıları ile müze ve ören yerleri rekor üstüne rekor kırdı.Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 9 günlük tatilde müze ve ören yerlerini toplam 1 milyon 124 bin 503 kişi ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : turizm,veri,açıklama,
630501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/630501.aspx
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