Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Devlet Su İşlerinin (DSİ) yatırımları; birçok alanda ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak. Bunlara arasında yer alan Silvan, Ilısu ve Yusufeli barajları; bir yandan enerji ihtiyacını karşılayacak bir yandan yeni istihdam alanları oluşturacak. Barajların bir diğer katkısı ise tarımda olacak. Ülke ekonomisinde dengeleri değiştirecek olan barajlar, önemli gelir kapısı hâline gelecek. Silvan Barajı’yla 1,7 milyar, Ilısu Barajı’yla 1,5 milyar ve Yusufeli Barajı’yla 1 milyar liranın üzerinde yıllık gelir, devletin kasasına girecek. Ayrıca sadece Yusufeli Barajı’nın, 600 binin üzerinde konutun elektrik ihtiyacının karşılaması bekleniyor. Yapımları süren barajlar, işsizliğe de merhem olacak. Yusufeli Barajında 7 binin üzerinde personel çalışırken, Ilısu Barajı’nın da tamamlanmasıyla, bölgede 28 bin kişi istihdam edilecek. İstihdamda en büyük pay ise Silvanlı Barajı’nın olacak. Barajın bitmesiyle birlikte, 305 bin kişi iş imkânına kavuşacak. Barajlar, tarımının kalkınmasını sağlayacak. Toplanacak suların tarım arazilerine bırakılmasıyla birlikte; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir üretim merkezi hâline gelmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Silvan Barajı 2 milyon 350 bin, Ilısu Barajı 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında önemli rol oynayacak.