Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hurdaya çıkarılacak araçlara uygulanacak ÖTV indirimi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçişlere dair affın yer aldığı torba kanun çıktı. Kararla hem binlerce liralık cezaya uğrayan araç sahipleri rahatladı; hem de geçtiğimiz ilk 5 ayda yüzde 50’nin üzerinde daralan otomotiv sektörü temsilcileri... Kararla, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins araç alırken ÖTV tahsilatında vazgeçilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Sektör temsilcileri, kararla özellikle ticari araç parkının yenileneceğini, sektörün hareketleneceğini, hava kirliliğine sebep olan araçların trafikten çekilmiş olacağını ifade ediyor.

Kanunla ayrıca 2009 istatistiklerine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalarla, bu istatistiğin yayımından sonra ve 15 Eylül 2012’ye kadar kurulan işçi sendikalarının 2 yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun süresi de 1 yıla indirildi. Aynı kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler sebebiyle kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamıyor.