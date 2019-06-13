Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Haziran 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 396,91 lira, satış fiyatı ise 405,93 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 249,28 lira, satış fiyatı 249,33 liradan işlem görüyor.