Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Haziran 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 396,91 lira, satış fiyatı ise 405,93 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 249,28 lira, satış fiyatı 249,33 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? (13 Haziran 2019 altın fiyatları)
13.06.2019 - 08:44 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? İşte merak edilen 13 Haziran 2019 altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek,altın,tl,
630672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/630672.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER