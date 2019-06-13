Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçak bileti sitesi Turna.com tarafından geliştirilen ‘Akıllı Uçuş’ algoritması en çok Adana, Hatay, Gaziantep, Konya, Samsun gibi Anadolu şehirlerinden yurt dışına uçmak isteyenlerin bütçelerini rahatlattı. Yapılan bilgilendirmeye göre söz konusu algoritma, birbiriyle anlaşması olmayan havayolları arasında sanal bağlantılar oluşturarak yüzde 70’e varan daha ucuz uçak biletleri bulmayı sağlıyor. Uçak bileti sitesinin CEO’su Dr. Kadir Kırmızı konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Algoritmanın geliştirilmesi süreci nasıl oldu?

Kırmızı, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 yıl bir emeğin ürünü. “Akıllı Uçuş” Veri Bilimi yöntemleri kullanılarak kendi mühendislik ekibimiz tarafından geliştirildi. Türkiye’nin en önemli bilimsel araştırma kuruluşlarından destek aldık. Önde gelen üniversitelerimizden birisiyle iş birliği yaptık. Türkiye’nin katma değerli bilimsel çalışmalar yapılırken firmalar ve diğer bilimsel kurumların iş birliği ile güzel sonuçlar elde edilebileceğini gösteren önemli bir çalışma oldu. Buradaki en önemli konu, sahip olduğumuz verileri tüketiciye katma değer oluşturan bir ürüne dönüştürmek oldu. Yaptığımız çalışmalar veri bilimi alanında örnek gösterilecek çalışmalar arasına girdi.

“Akıllı Uçuş” tam olarak nihai tüketiciye ne sağlıyor?

En önemlisi nihai tüketicinin çok daha ucuz fiyatlarla uçmasını sağlıyoruz. Eskiden, Dünya’yı gezmeyi kafasına koymuş sırt çantalıların günlerini harcayarak ulaşmaya çalıştıkları ucuz fiyatlı uçak biletlerini saniyeler içinde nihai tüketicinin karşısına getiriyoruz. Bu durumda, hepimiz sırt çantasıyla Dünya’yı ucuza gezebilenlerin sahip olduğu ayrıcalıkların biraz daha fazlasına sahip olup Dünya’yı gezebiliyoruz. Artık 40 Euro’ya Türkiye’den İngiltere, Almanya, Rusya vb ülkelere seyahat etmek mümkün. Sadece Türkiye’den yurtdışına seyahat edenleri kapsamıyoruz elbette. Yurtdışından yurtdışına farklı ülkeleri gezmek isteyenlere de ciddi avantajlar sunuyoruz.

Yurtdışına seyahat için önce hep İstanbul Havalimanlarına gelmek gibi bir kabul var. “Akıllı Uçuş” bu yaklaşımı değiştiriyor mu?

Kesinlikle uçuş arama yaklaşımlarını değiştiriyoruz. İstanbul havalimanları dışında da aktarma yapılabilecek çok sayıda havalimanı var. Örneğin yaz döneminde Antalya, İzmir ve Bodrum’dan çok ciddi bir yurtdışı uçuş trafiği var. Bunları tek tek arayıp bulmak yerine bulundukları yerden, gitmek istedikleri yere aramalarını yaptıkları takdirde, en iyi kombinasyon ve aktarma seçeneklerini “akıllı uçuş” olarak zaten buluyoruz. Ayrıca “İstanbul’dan uçarsam ne kadar olur”, “bulunduğum yerden İstanbul’a nasıl giderim” gibi soruların cevaplarını kendi içinde vermiş oluyoruz.

“Akıllı Uçuş” havayolu firmalarının kendisinde neden yok?

“Akıllı Uçuş” için en az iki farklı hava yolu gerekiyor. Bu nedenle havayolunun kendisinde bunun olmasına imkan yok. Havayolları sitelerinde bu tip alternatiflere rastlamak mümkün değil. Bu nedenle, hangi havayolu tercih edilirse edilsin, mutlaka “Turna.com” dan uçuş araması yapılmasını tavsiye ediyoruz. Turna.com tarafından sunulan ve başka yerde olmayan uçuşlarla karşılaşmanız her zaman çok büyük bir olasılık. Hele yurtdışına seyahat edecekseniz bu kaçınılmaz.

“Akıllı Uçuş”u benzerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Turna.com garantili aktarma nedir?

Buradaki en önemli konu verilerinizin kalitesi ve algoritmanızın ne kadar akıllı dizayn edildiği. Ayrıca, ne kadar çok hava yolu ile anlaşmanız varsa o kadar çok seçenek oluşturabiliyorsunuz. Dünya’daki örneklerinden bizi ayıran en önemli fark algoritmamızın IQ seviyesi. Basitçe özetlemek gerekirse, 80 IQ ile 150 IQ arasındaki fark ne ise, bizim algoritmamız ile diğerleri arasında bu şekilde bir fark var. Bir de en önemli konulardan birisi “Akıllı Uçuş”lardaki aktarmalar. Farklı havayolu alternatiflerini birbirine bağladığımızda aradaki aktarmaların garantisini Turna.com olarak biz sunuyoruz. Önceki uçuşun rötar yapması halinde “ne yaparım” endişesine de yer bırakmıyoruz. Bu garanti kapsamında alternatif uçuşları ücretsiz olarak sunuyoruz hatta konaklama gerektiren durumlarda, konaklama ücretini dahi karşılıyoruz. Tüm süreci müşterinin kazancı ve memnuniyeti üzerine kurguladığımız için, yaşanabilecek aksaklıklara karşı da çözümlerimiz önceden hazır.

“Akıllı Uçuş”un ilk müşterileri kimler? En çok hangi hatlar tercih ediliyor? Müşteriler için nasıl bir kazanç oluştu?

Akıllı uçuşun en fazla satıldığı illerin başında Adana, Hatay, Gaziantep, Konya, Samsun, Diyarbakır gibi Anadolu illeri geliyor. Bu illerden direkt uçulan destinasyonların sayısı nispeten az ve birçok yere aktarmalı uçuşla gidilebiliyor. Örneğin, Gaziantep’ten Lviv’e geçenlerde 5 kişilik bir aile gidiş dönüş için 17 bin TL’lik normal uçuş yerine, 8.400 TL’ye uçuş satın aldı. Bu yüzde 50’ye yakın bir fiyat avantajı anlamına geliyor. Ankara’dan Belgrad’a 1 kişi bin 500 TL’lik normal uçuş yerine 445 TL’ye gidiş - dönüş bileti satın aldı. Yani yüzde 70 daha ucuz bir fiyat bulabilmiş oldu. Konya’dan Medine’ye uçan bir kişi farklı havayolu şirketleri kombinasyonları ile hem 8 saat yerine 4 saat bekleme süresiyle, hem de 4 bin TL yerine 2 bin TL ödeyerek uçtu. Bu tip örneklerin sayısı çok fazla. Müşterilerimiz daha ucuz uçak bileti bulabildikleri için mutlu, biz de bu olanağı sağlayıp bütçeleri rahatlattığımız için mutluyuz.

Önümüzdeki dönemde “Akıllı Uçuş” için nasıl bir öngörünüz var?

Hepimiz seyahat etmeyi seviyoruz ve aynı bütçe ile daha fazla yer görmek istiyoruz. Bu nedenle “Akıllı Uçuş” sayesinde hepimizin ağır valizlerden kurtulup, kolayca aktarma yapabilen birer “sırt çantalı”ya dönüşme ihtimalimiz artıyor. “Akıllı Uçuş” ile seyahat edenlerin sayısını artıracağını düşünüyorum. Ayrıca hava yolları şirketleri için de boş koltuklarını doldurdukları bir imkan sunması sebebiyle çok faydalı olacak. Özellikle küçük ve bağlantı sayısı nispeten az olan havayollarına “Akıllı Uçuş”un ciddi yararı var. Önümüzdeki dönemde Dünya’da bu özelliği yaygınlaştırmak için çalışacağız. Herkesin daha fazla seyahat etmeye hakkı var."