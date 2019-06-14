Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Makine Zirvesi-Vizyon 2030” etkinliğinde konuşan Bakan Varank “KOSGEB, 2023 vizyonu doğrultusunda dijitalleşmeyi, yerli ve millî üretimi öncelikli hedefleri arasına aldı. Makine sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, bu kapsamda üst limiti 5 milyon lira olan destekten faydalanıyorlar. Uçtan Uca Yerlileştirme Programı ile Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız. Dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde, Türk sanayisini de öncü konuma getireceğiz” dedi.

MİCROSOFT TEKNOLOJİ MERKEZİ AÇILDI

Mustafa Varank, Microsoft Teknoloji Merkezi’nin açılışına katıldı. Bu merkezin önümüzdeki dönemde 2,5 milyar TL değer oluşturmasının beklendiğini belirten Varank “Ülkemiz açısından önemi büyük” dedi.