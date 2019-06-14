Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Haziran 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 403,04 lira, satış fiyatı ise 412,19 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 254,40 lira, satış fiyatı 254,45 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? (14 Haziran 2019 altın fiyatları)
14.06.2019 - 08:52 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? İşte merak edilen 14 Haziran 2019 altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek,altın,tl,
630913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/630913.aspx
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