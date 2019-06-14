Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Haziran 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 403,04 lira, satış fiyatı ise 412,19 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 254,40 lira, satış fiyatı 254,45 liradan işlem görüyor.