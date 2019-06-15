Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, Türkiye’nin fiberleşmede pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek “Ülkedeki tüm 5G operatörlerine hizmet verecek uygun maliyetli sahaya kadar fiber (FTTS) omurgası için fiber altyapı tesisine devam ediyor ve sabit genişbant penetrasyonunu artırarak dijital ayrımı kapatıyoruz” dedi. İngiltere’nin başkenti Londra’daki 5G Dünya Zirvesi’ne katılan Doany, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğu ve bu yolculuğa Türk Telekom’un katkıları hakkında bilgi verdi. Türk Telekom’un fiber hane erişiminin19,1 milyona ulaştığını ifade eden Doany Türkiye’deki abone ağ fiberleşme oranının Almanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın sayılı gelişmiş ülkeleri ile aynı seviyede olduğuna dikkat çekti. Doany, şunları kaydetti: Sadece 2018’de 2,4 milyon yeni haneye fiber kapsamamızı ulaştırdık. Fiberleşmede pek çok Avrupa ülkesini geride bırakarak Türkiye’nin abone fiberleşme oranını yüzde 20’lere çıkardık. Bu oran Avrupa’nın sayılı gelişmiş ülkeleri ile aynı seviyede. Ülkedeki tüm 5G operatörlerine hizmet verecek uygun maliyetli sahaya kadar fiber (FTTS) omurgası için fiber altyapı tesisine devam ediyor ve sabit genişbant penetrasyonunu artırarak dijital ayrımı kapatıyoruz.

Doany, Türkiye’yi 5G’ye ve Endüstri 4.0’a hazırlamak için dijital dönüşüm yatırımlarına devam ettiklerini belirterek “Türkiye’de mobil internet iyi gelişmiş durumda, buna karşılık sabit internet kullanımında hâlen yüksek bir gelişim potansiyeli mevcut. Bu potansiyeli kullanarak tüm müşteri segmentleri üzerinde daha yüksek GB kapasitesi sağlayacak uygun maliyetli sabit internet penetrasyonuna önem veriyoruz. Mobil şebekeyi 5G’ye hazır hâ

le getirmek kadar ülkenin fiber ağ altyapısını güçlendirmek de son derece önemli. İşte bu sebeple Türk Telekom olarak, son on yılda fiber iletişim ağımızı ‘herkes için erişilebilir iletişim’ prensibi ile iki katına çıkardık. Hızla yaygınlaştırmaya devam ettiğimiz 285 bin kilometrelik fiber altyapımız bugün dünyanın etrafını yedi kere çevreleyecek uzunlukta” diye konuştu.

ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLIYORUZ

Türk Telekom CEO’su Doany Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve güvenle saklanması için Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta ve Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezinin Ankara’da hizmete sunulduğunu kaydetti. Doany konuşmasına şöyle devam etti: Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Esenyurt veri merkezimiz, Türkiye’nin en güvenli veri merkezi olmasının yanı sıra konumu itibarıyla aynı zamanda İstanbul Havaalanı’na en yakın veri merkezi olma özelliğini de taşıyor. Ankara’daki yeni Siber Güvenlik Merkezimiz ise Türkiye’deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDOS koruma altyapısına sahip. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük siber güvenlik operatörü olarak Türkiye’nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi de sağlıyoruz.