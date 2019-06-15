Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı’da dünkü işlemlerde 258 TL’nin üstü test edildi. İçeride S-400 gerilimi ve seçim belirsizliği, geçen hafta dövizi yüzde 2 civarında yukarı taşıdı. Ticaret savaşlarına, Orta Doğu’da yükselen jeopolitik gerginlik de eklenince “güvenli liman” alımlarıyla hareketlenen ons altın 1.350 doları geçti. Analistler, mevcut şartların devamı hâlinde, düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini belirtiyor.

DOLARDA BEKLENTİ

Bu arada Merkez Bankasının Haziran 2019 anketinin sonuçlarına göre; dolarda yıl sonu beklentisi 6,30 TL, enflasyonda yüzde 15,85, büyümede ise yüzde 0,04 oldu. Borsanın ise 90 bin desteğinde tutunduğunu belirten analistler, pozitif haber akışı hâlinde 93-96 bin bölgesine doğru hareketin mümkün olabileceğini ifade ediyor.