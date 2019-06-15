Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki ticaret hacmini büyüten, dünya ticaretinden aldığı payı artıran Türkiye, ihracatta güçlü olduğu pazarlarda yeni anlaşmalar için çalışma yapıyor. Bu ülkeler arasında Japonya, İngiltere ve Çin ilk sıralarda yer alıyor. Japonya’nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısı çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. G20 kapsamında Kanada Ticaret Bakanı Jim Carr ile Ortak Ekonomik ve Ticari İş Birliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptını imzaladıklarını belirten Pekcan “Bu anlaşma sadece siyesa düzeyde değil, aynı zamanda iş dünyası açısından da önemli bir platform olacak” dedi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile de oldukça verimli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Pekcan daha önce Davos zirvesinde bir araya geldiklerini hatırlattı ve “İki ülke arasında ticaret hacmi geçen yıl 4,6 milyar dolardı. Son zamanlarda ilişkilerde artış eğilimine rağmen ikili ticarette dengesizlikler var. Sayın bakan ile OECD toplantılarında da görüştük. Ayrıca teknik delegasyon 21-24 Mayıs’ta Japon heyetle çalışma gerçekleştirdi. 17 Haziran’da yeniden toplantı yapılacak. STA görüşmelerinde her ülkenin hassas olduğu noktalar bulunuyor. Siz kendi ülkeniz için en iyisini istiyorsunuz, karşı taraf da kendi ülkesi için. Dolayısıyla ortak nokta için adım adım ilerliyoruz. STA imzalanması hâlinde Türkiye global ölçekte üretim yapan Japon firmalarının değer zincirlerinde yer almış olacak” diye konuştu.

TÜRKİYE, BREXIT İÇİN TAKİPTE

Türkiye’nin en büyük ikinci ihraç pazarı olan İngiltere, Brexit sürecinde. İngiltere, AB’den ayrılırsa, Türkiye’nin de dâhil olduğu Gümrük Birliği anlaşması sebebiyle ticarette bazı sıkıntılar yaşanabileceğinden hareketle, Türkiye ve İngiltere arasında görüşmeler yapılıyor. Bakan Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ile görüştüklerini söyledi ve “Bakan Fox, Ankara’ya gelecek. İngiltere,Türkiye’nin ticaret fazlası verdiği, en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke. Ticaretimizin çok fazla engellenmemesi için neler yapacağımızı görüşeceğiz” dedi.

ÜLKEMİZDE 15 BİN SURİYELİ VAR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir soru önergesine verdiği cevapta, en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu, bu şirketlerde 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini söyledi. Bakan Pekcan, söz konusu şirketlerin en fazla İstanbul, Gaziantep, Mersin, Hatay, Bursa’da, toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre de ülkemizde çalışma izni bulunan 96 bin 972 yabancının 31 bin 185’i Suriye uyruklu.