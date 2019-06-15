Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye Madenciler Derneği ile bir araya gelerek madencilik sektöründeki mesleki yeterlilikleri belirledi. Yapılan görüşmelerin ardından alınan kararlar neticesinde artık mekanik cevher geliştirme operatörü, nezaretçi, reaktif hazırlayıcı ve madenci mesleklerinde çalışmak isteyenler bir takım aşamalardan geçmeleri gerekecek.

Hazırlanan kriterlere göre maden kazalarında sıkça yaşanılan durumların da önüne geçilmesi sağlanacak. Bu kapsamda üzerinde en çok durulan konuların başında gelen iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma alanlarında başarılı olamayanlar artık yer altına inemeyecek.

Madenlerde geçmiş yıllarda yaşanan faciaların tekrar yaşanmaması için denetimler de sıklaştırıldı. Geçtiğimiz yıl 10 bin 500 maden ocağı kontrol edilirken, güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin ise faaliyetleri durduruldu. 2023 yılında ise denetim sayısının artması ve yılda 14 bin sahanın denetlenmesi hedefleniyor.

KAZA OLMAYAN MADENE DESTEK

Öte yandan 1 Ocak itibarıyla çok tehlikeli sınıfında yer alan madencilik sektöründe son üç sene içerisinde ölümlü iş kazası yaşanmayan iş yerlerinden 2021’e kadar işsizlik sigortası primi alınmayacak. Böylece işverenler, işçi başına 152 TL’ye kadar maliyetten kurtulacak.