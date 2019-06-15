Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat isteklerine cevap vermek için MMU geliştirme çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında ortaya konulan MMU'nun birebir ölçülerdeki modeli, ilk kez dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından Paris Airshow'da sergilenecek.

Modelin, 17-23 Haziran'da gerçekleştirilecek fuara yetiştirilmesi için ocak ayından bu yana yoğun ve detaylı çalışma yapıldı.

Fuarda, uçağın birebir ölçekli dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebilecek.

MMU'nun yanı sıra Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), ROKETSAN ve ASELSAN gibi kuruluşların imzasını taşıyan mühimmat ve sistemler de Paris Airshow'da sergilenecek.

BEKLENTİ BÜYÜK

MMU Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçaklar üretilecek.

Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.