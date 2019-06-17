Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında sıkı denetimlerinin sürdüğünü açıkladı. Konuyla ilgili soru önergesine cevap veren Bakan Kurum “2018’de hava kirliliği konusunda 47 bin 375 denetim yapılmıştır. 311 tesise, 12 milyon 25 bin 598 lira idari yaptırım uygulanmıştır. 2019 yılında ise 14 bin 622 denetim gerçekleşti. 74 tesise, 3 milyon 403 bin 963 lira ceza kesildi” dedi. Sürekli emisyon ölçüm sistemi kurma zorunluluğu olan 296 tesis ve 680 baca bulunduğunu belirten Bakan Kurum, bu tesislerden verilerin aktarılmasına yönelik işlemlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenli olarak yürütüldüğünü vurguladı.

ÇEVKO’dan 35 milyar liralık atık dönüşümü

Türkiye’de son yıllarda çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek hedefiyle atıkların geri dönüşümü için yoğun çalışmalar yürütülüyor. En etkili çalışmaları sürdüren kuruluşlardan biri, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) oldu. Vakıf, 2005 yılında Türkiye’nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu ilan edilmesinin ardından bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra atıkların dönüşümü konusunda büyük rol üstlendi. ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer “2005’ten itibaren 7 milyon ton ambalaj atığını geri dönüştürdük. Geri dönüşüm çalışmalarımızın Türk ekonomisine katkısı yaklaşık 35 milyar lira düzeyinde. ÇEVKO’nun, sadece 2018 yılında geri dönüştürdüğü ambalaj atığı ise, 650 bin 750 tona ulaştı ve çalışmalarımız, ülke ekonomisine 3,6 milyar lira değerinde katkı yaptı” dedi.