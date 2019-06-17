Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da limonun perakende kilo fiyatı, 10-12 TL arasında değişiyor. Depolardaki limonun çürümesi ve yüzde 30’a yaklaşan firenin, fiyatları artırdığı belirtiliyor. Nevşehir’deki depolardan birinin işletmecisi Yavuz Önal “Yağış nedeniyle hem hasat az oldu hem de nemli ürünlerde çürüme yaşanıyor. Bu da fiyatları etkiliyor. Normal dönemlerde bölgedeki tabii depolara 7-8 milyon sandık limon giriyordu. Bu yıl 5 milyon civarında sandık girişi oldu. Fire yüzde 10 civarındayken, bu yıl yüzde 30’a çıktı. Bu işin maliyeti de ağır. Limonun şu anda depo çıkış kilogram fiyatı 6 lira” dedi.