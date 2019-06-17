Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklimlendirme sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Daikin, geçtiğimiz günlerde açıkladığı çevre raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar ışığında hazırlanan raporu doğrultusunda, çevresel faktörleri insan sağlığı açısından etkilerini en aza indirmeyi planlayan şirket, Türkiye'ye 'doğru hava' konseptiyle kullanıcılarına ulaşıyor. Şirketten yapılan açıklamada; 4+ olarak da adlandırılan konsept çerçevesinde; ultra sessiz çalışma, havayı kullanıcının üzerine üflememe, bakterileri yok etme ve ortam havasını kurutmama özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, "Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir. Kuruluşumuzdan itibaren insan sağlığını koruyan ürünler geliştirmek başlıca prensiplerimiz arasında yer alıyor. 2017 mali yılında Daikin'in konut tipi klimalardaki sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik dünya genelindeki çabaları neticesinde normal bir yıla kıyasla 54 milyon ton karbondioksit gazı (CO2) eşdeğeri tasarruf sağlanmıştık. Bu çerçevede geliştirilen 4+ ürünlerimizde; ultra sessiz çalışma, havayı kullanıcının üzerine üflememe, bakterileri yok etme ve ortam havasını kurutmama özelliklerini bünyesinde barındıran ürünler geliştiriyoruz" dedi.

Önder, "Sadece Daikin ürünlerinde bulunan ‘flash streamer' teknolojisi ve titanyum apatit, gümüş allerjen gibi hava temizleme filtreleri sayesinde klimalarda oluşan bakteri, küf ve kokular ortamdan uzaklaştırılıyor. Bunun yanı sıra Daikin'in ‘akıllı göz' teknolojisi hareket sensörleri yardımıyla ortamdaki insan varlığını algılayacak ve buna uygun biçimde hareket edecek şekilde dizayn edildi. Sensörler yardımıyla çalışan akıllı göz, insan varlığını fark ettiğinde klimanın kanatlarını kullanıcının olmadığı tarafa yönlendiriyor ve böylece klima direkt olarak kullanıcının üzerine üflemiyor. Ayrıca; yine sadece Daikin klimalarda bulunan ‘nem verme' özelliği ortamdaki kuru havayı daha sağlıklı hale getirmeye yarıyor. Böylece cilt kuruluğu, boğaz kuruluğu gibi klima kullanımından olduğu düşünülen rahatsızlıkların önüne geçiyor. Üstün verimli Daikin klimalar, neredeyse yaprak hışırtısı kadar; yani 19 dB(A) ses seviyesinde çalışıyor" şeklinde sözlerini tamamladı.