Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu Türkiye’nin kredi notunu düşüren Moody’s’in tartışmalı kararı, finans piyasalarında karşılık bulmadı. Borsa haftaya pozitif başladı. Endeksteki artış yüzde 1’i geçti. BIST 100, 92 bin puanı aştı. Banka hisselerinde ise primler yüzde 3’e dayandı. Döviz tarafında da dolar değer kaybetti. Haftaya 5,90’dan başlayan kur, 5,87 TL sınırına kadar çekildi. Analistler; Moody’s’in not indiriminde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ve S400 gerilimini öne çıkardığını hatırlatarak “Açıkladıkları metinde, ekonomik dengelerden söz edilmiyor. Ağırlıklı olarak spekülasyon var. Tespitler bilimsel değil, siyasi! Bu metin, Türkiye ekonomisinin gerçek problemlerine ilişkin bir değerlendirme değil. Türkiye ne yapmalı? Bu soruya bir çözüm önerisi sunulmuyor. Piyasa oyuncuları da bu açıklamaları ciddiye almadı ve tersine reaksiyon gösterdi” diyerek, Moody’s’in farklı bir misyonla harekete geçtiğini ifade ettiler. Bu arada dünkü işlemlerde, yabancı yatırımcıların hisse alımları dikkat çekti. Döviz tarafında da yabancıların, artık her yükselişi satış yapma fırsatı olarak gördüğü belirtiliyor.

DÖVİZİN BARUTU YOK!

Türk lirası varlıklar için piyasa değerlerinin zaten uzun süredir “aşırı kötümser” fiyatlandığını vurgulayan analistler “Ana çerçeveyi doğru okumak lazım. Dolarla ilgili küresel arenada artık çok farklı bir senaryo var. FED, frene bastı. Faiz artışı ve bilanço küçültmek bir yana, faiz indirimleri ciddi anlamda konuşuluyor. Böyle bir ortam, dolara destek vermiyor” görüşünü savunuyor.