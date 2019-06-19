Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davada, Isparta İdare Mahkemesince ‘ret’ kararı verildi. Mahkemenin kararı, Danıştay’a temyiz edildi. Danıştay 14’üncü Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden görülen davada, bölgede keşif yapan bilirkişi heyeti rapor hazırladı. İnşası tamamlanan göletin, Salda Gölü’nün beslenme havzasında olduğuna da dikkat çekilen raporda “Salda Gölü’nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’ndeki su seviyesinin azalmasına sebep olacağı öngörülmektedir” denildi. Avukat Tuncay Koç, davayı kazandıklarını, mahkeme kararıyla iptal edilen göletin, dava sürecinde tamamlandığını söyledi. Koç “En son gittiğimizde biten göleti gördük ancak içinde su yoktu. Tam bir israf projesi. Projenin gereksiz ve hatalı olduğu ortaya çıktı” dedi.