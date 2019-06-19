Davada, Isparta İdare Mahkemesince ‘ret’ kararı verildi. Mahkemenin kararı, Danıştay’a temyiz edildi. Danıştay 14’üncü Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden görülen davada, bölgede keşif yapan bilirkişi heyeti rapor hazırladı. İnşası tamamlanan göletin, Salda Gölü’nün beslenme havzasında olduğuna da dikkat çekilen raporda “Salda Gölü’nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’ndeki su seviyesinin azalmasına sebep olacağı öngörülmektedir” denildi. Avukat Tuncay Koç, davayı kazandıklarını, mahkeme kararıyla iptal edilen göletin, dava sürecinde tamamlandığını söyledi. Koç “En son gittiğimizde biten göleti gördük ancak içinde su yoktu. Tam bir israf projesi. Projenin gereksiz ve hatalı olduğu ortaya çıktı” dedi.
Gölet projesi bitti, iptal kararı geldi
19.06.2019 - 02:56 | Son Güncelleme: 19.06.2019 - 02:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’da, son yılların gözde turizm merkezi Salda Gölü’nü besleyen su kaynakları üzerine Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı gölet projesinin iptali için Yeşilovalı üç kişi adına iki sene önce avukat Tuncay Koç tarafından dava açılmıştı.
Etiketler : salda gölü,
631777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/631777.aspx
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