Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39’u yerli üretim” açıklamasında bulundu. Yeni düzenleme ile birlikte toplamda 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını belirten Bakan Selçuk “Bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 173’e ulaştı” dedi. Selçuk, ayrıca şunları kaydetti: İkisi kanser olmak üzere 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 39’u yerli üretim. Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626’sı yurt içi, 70’i yurt dışı olmak üzere toplamda 696 ilaç SGK tarafından geri ödeme kapsamında. Vatandaşlar ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilir. Umarım hastalara şifa olur.

Bu arada geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, başta küresel grip salgını, bağışıklık, mantar, ağrı ve göz hastalıkları tedavilerinde kullanılmakta. Bu ilaçların tam listesine SGK’nın resmî internet sitesi “www.sgk.gov.tr”den ulaşabilmek mümkün.