Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye ve Rusya arasındaki olumlu ilişkiler kendini e-ticarette de gösteriyor. Türk ürünlerin Rusya’ya ihracatına öncülük eden Yandex’in ardından Rusya’nın Alibaba’sı olarak bilinen Joom da Avrupa ve Rusya’nın kapılarını Türk KOBİ’lerine açıyor. Ağustos 2018’de Türk pazarına giriş yaptıklarını, 2019 yılında itibaren Türk satıcıları aktif olarak platforma dâhil etmeye başladıklarını belirten Joom CEO’su Ilya Shirokov, Türk partnerleri B2 Direct ile birlikte temmuz ayından itibaren Türk markalı ürünlerin satışına aracılık edeceklerini söyledi. Türk KOBİ’lerin sanki Türkiye’de ürün satar gibi ihracat yapacağını ifade eden Joom CEO’su Ilya Shirokov, “n11.com Hepsiburada ve Trendyol ile anlaştık. Gümrükleme ve kargo işlemleri B2 Direct tarafından gerçekleştirilecek. Buradaki satıcılar platforma dâhil olarak ürünlerini hemen satmaya başlayacak. 2019 yılında bine yakın firmayı platformumuza dâhil etmeyi planlıyoruz” dedi.

TÜRKİYE GİYİM VE MODADA ÇOK GÜÇLÜ

Türkiye’nin özellikle giyim, moda, ayakkabı ve aksesuarda kaliteli ürünleri ucuza sunduğunu anlatan Shirokov “Rusya’da kendini kanıtlamış Türk markalar var. Mesela U.S. Polo, Koton, Defacto LC Waikiki gibi. Çin elektronikte çok güçlü ama konu moda giyim, ayakkabı aksesuara gelince Türk ürünleri Çin ürünlerinden çok daha iyi. Alibaba Çin ürünlerini nasıl dünyaya açtıysa biz de Türk ürünlerini dünyaya açmak istiyoruz. Platformumuzu bugün itibarıyla tüm satıcılara açıyoruz. Türkiye’deki ürünleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine satmak istiyoruz” diye konuştu.

200 MİLYON KULLANICI

Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Shirokov şu bilgileri verdi: “Avrupa’nın en hızlı büyüyen e-Ticaret platformuyuz. 200 milyondan fazla kullanıcıya ve bir milyon adetlik günlük sipariş hacmine ulaştık. İlk operasyonlarımızı Çin’den başlattık. Avrupa tarafında Fransız satıcıları sisteme dâhil etmeye başladık. Şimdi Türkleri ve Türk ürünlerini sisteme dâhil etmek istiyoruz. Siparişleri 120’den fazla ülkeye ulaştırıyoruz. Satışların yüzde 95’i mobil üzerinden geliyor. Dünyada siparişleri birleştirebilen ilk şirketlerden biriyiz. Yani bir kullanıcı üç dört farklı ürün aldığında tek depoda birleştiriliyor. Hong Kong’ta lojistik merkezimiz var. Oradan dünyanın dört bir yanına ürün gönderiyoruz.”

TÜRKİYE'DE LOJİSTİK MERKEZİ KURABİLİRİZ

Teslimatların zamanında yapılmasına çok önem verdiklerini dile getiren Joom CEO’su Ilya Shirokov, bir yıl önce Joom Lojistik’i kurduklarını söyledi. Operasyonların Hong Kong’daki lojistik merkezden yürütüldüğünü anlatan Shirokov, “Joom lojistik ile 100 milyon dolar ciroya ulaştık. İhtiyaç olursa Türkiye’de de benzer bir merkez kurabiliriz” dedi.